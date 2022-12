PEV assinala 40 anos no sábado em sessão pública após Conselho Nacional

A reunião do órgão máximo do partido entre convenções vai ter início pelas 10:30, na sede, em Lisboa. Em análise vai estar a "situação `eco-política` nacional e internacional, assim como a intervenção e ação ecologista no país e regiões", de acordo com um comunicado do PEV.

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) cumpriu na quinta-feira 40 anos e assinala o aniversário no sábado à tarde com uma sessão comemorativa na sede, com intervenções políticas e duas exposições, "uma referente a lutas e ações ecologistas ao longo de quatro décadas e outra relativa à campanha `SOS Natureza`".

Criado em 15 de dezembro de 1982, na altura com a denominação de Movimento Ecologista Português -- Partido "Os Verdes", o partido é produto "da vontade de um grupo de cidadãos de promover uma intervenção ecologista mais ativa na sociedade portuguesa", de acordo com a informação disponível na página oficial na internet.

O alerta para os "desafios ecológicos" em todo o mundo e para "os problemas de ambiente que também já se começaram a fazer sentir em Portugal", levou à criação do PEV com o propósito de "transportar estas preocupações para o mais alto nível institucional, em paralelo com ações locais".

Menos de um ano depois da fundação, o PEV alcançou a representação na Assembleia da República, que perdurou até 2022, sempre em coligação com o PCP.

Ao longo das décadas "Os Verdes" acompanharam sempre o PCP em eleições legislativas, autárquicas e, mais tarde, europeias. No plano parlamentar, enquanto a bancada comunista oscilava entre mais ou menos deputados, o PEV mantinha os dois eleitos.

Entre 2015 a `geringonça` contou não só com o PS, os comunistas e o BE, mas também "Os Verdes", que trouxeram para a agenda orçamental maioritariamente propostas que se prendiam com o ambiente e que visavam uma economia "verde".

O desaire da Coligação Democrática Unitária (CDU, composta pelo PCP, PEV e pela associação Intervenção Democrática) nas eleições legislativas antecipadas de janeiro deste ano fez com que o "Os Verdes" perdessem os dois deputados que tinham. Mariana Silva, a quarta na lista pelo círculo de Lisboa, e José Luís Ferreira, `número três` por Setúbal, falharam a reeleição.

Desde então o partido tem promovido iniciativas um pouco por todo o país, com a mesma agenda ecologista que tinha outrora, mas sem a possibilidade de convertê-la em projetos-lei na Assembleia da República.

No entanto, o PEV esteve envolto em polémica no início do ano, quando a autarquia de Setúbal, presidida pelo ecologista André Martins, foi alvo de uma denúncia sobre ingerência russa no acolhimento de refugiados ucranianos naquele concelho.

Em novembro, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) aplicou uma coima de 170.000 euros à autarquia por "violação do princípio da integridade e confidencialidade dos dados" dos cidadãos ucranianos. Os refugiados acolhidos naquela cidade foram alegadamente recebidos por cidadãos russos simpatizantes do regime de Moscovo, que fotocopiaram os documentos dos ucranianos e os questionaram sobre o paradeiro de familiares.