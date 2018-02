PEV fecha a porta à descida da TSU

Foto: Antena 1

O partido lembra mesmo que essa medida, que está a ser avaliada pelo Governo, entra em choque com a posição conjunta assumida entre Os Verdes e o Partido Socialista.



A deputada Heloísa Apolónia entende que a contratação definitiva deve ser a regra e não a exceção e, por isso, mostra-se contra possíveis reduções da TSU.



Heloísa Apolónia falou esta tarde, no palácio de Belém, após a audiência com o Presidente da República, que começou hoje a receber os partidos com representação parlamentar.