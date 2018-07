Partilhar o artigo PEV negoceia de "boa fé" mas avisa que não há "orçamentos no papo" Imprimir o artigo PEV negoceia de "boa fé" mas avisa que não há "orçamentos no papo" Enviar por email o artigo PEV negoceia de "boa fé" mas avisa que não há "orçamentos no papo" Aumentar a fonte do artigo PEV negoceia de "boa fé" mas avisa que não há "orçamentos no papo" Diminuir a fonte do artigo PEV negoceia de "boa fé" mas avisa que não há "orçamentos no papo" Ouvir o artigo PEV negoceia de "boa fé" mas avisa que não há "orçamentos no papo"