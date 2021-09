PEV reúne-se com Governo na quinta-feira e leva alterações climáticas na lista de reivindicações

Fonte do partido disse à agência Lusa que a reunião vai decorrer pelas 21:00 e o PEV vai reivindicar junto do executivo socialista um Orçamento do Estado que transversal no combate às alterações climáticas.

Um dos pontos fulcrais na negociação vai ser o reforço dos mecanismos de fiscalização das políticas ambientais, nomeadamente o aumento de profissionais das áreas responsáveis pela fiscalidade.

São também eixos do PEV o combate à pobreza, a garantia de serviços públicos para todos os cidadãos, como a saúde, educação, cultura, apoios sociais e justiça. Para o OE2022, o PEV vai ainda levar para a mesa de negociações a necessidade de investimento na produção nacional, em particular, as agriculturas familiar e biológica.

No que diz respeito à execução do presente Orçamento do Estado, "Os Verdes" querem esclarecer com o Governo algumas incoerências com medidas que o executivo diz que já concretizou.

Neste plano, o PEV quer saber se, de facto, houve um incremento no número de profissionais na Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A mesma fonte explicitou que foram admitidos 14 profissionais, mas o Governo não explicitou quantos saíram por aposentação ou mobilidade, considerando que esta informação é fulcral para perceber se se tratou de um investimento real ou apenas substituição de trabalhadores.

O reforço de profissionais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) também vai ser uma das questões colocadas ao executivo socialista, já que estava prevista a contratação de 50 trabalhadores -- 25 assistentes operacionais e 25 técnicos superiores.

O investimento no Pinhal de Leiria vai estar na `pasta` do partido. Está previsto que o valor da venda da madeira ardida fosse vocacionado para o investimento e reabilitação daquele pinhal.

Contudo, o partido diz que ainda não conhece o valor e a percentagem em que isso aconteceu.