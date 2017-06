PEV vai propor plano de prevenção e resposta aos incêndios

Lusa 30 Jun, 2017, 13:05 | Política

O anúncio foi feito pela deputada Heloísa Apolónia, do PEV, na abertura da interpelação ao Governo sobre política florestal e a desertificação do mundo rural, marcada no final de uma semana em que o parlamento discutiu as consequências dos incêndios na região centro, que fizeram 64 mortos.

O objetivo deste plano é sensibilizar as pessoas sobre o que fazer e que atitudes tomar em caso de incêndio como o que aconteceu em Pedrógão Grande, a 17 de junho.

Heloísa Apolónia disse que o diploma será inspirado no plano de prevenção e resposta a um acidente nuclear.

O Governo destacou os ministros da Agricultura, Capoulas Santos, e Adjunto, Eduardo Cabrita, para responder à interpelação dos Verdes.