Plano de Recuperação e Resiliência. "Primeiro objetivo é fortalecer o SNS", diz ministra

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que "o primeiro objetivo" do Plano de Recuperação e Resiliência é "fortalecer o SNS, em particular, concluindo a rede nacional de cuidados continuados e a rede nacional de cuidados paliativos e definindo um plano para reforçar a rede de cuidados de saúde primários".