Plano para a habitação. Ministra defende que arrendamento obrigatório é constitucional

A ministra da Habitação garante que é constitucional o arrendamento obrigatório de casas devolutas previsto no plano "Mais habitação". Terça-feira, no programa Tudo é Economia, na RTP3, Marina Gonçalves disse que é dever dos proprietários usarem as casas.