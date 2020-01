Plataforma diz que "mais do que nunca" é o momento para desagregar freguesias

"Esta desagregação só poderá ser feita agora, porque se não acautelarmos essa situação até 2021, esta fica ainda mais comprometida no próximo quadro autárquico, até pelos vários diplomas a serem tratados, nomeadamente o da descentralização", disse à Lusa o porta-voz da plataforma, Filipe Gonçalves.

Por esse motivo, o dirigente espera que o Congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), que decorre entre sexta-feira e sábado em Portimão (distrito de Faro), traga "boas notícias" nesta temática.

Filipe Gonçalves revelou que vários presidentes de juntas de freguesia vão apresentar no congresso uma moção recomendando à Anafre o cumprimento da proposta n.º 5 aprovada no anterior congresso e em conselho geral, que defende que "o parecer das populações seja vinculativo".

"Espero que a Anafre se debruce sobre este tema e cumpra com as deliberações", referiu.

Fazendo alusão às recentes declarações da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que revelou que o Governo vai entregar ao parlamento uma proposta de lei para "trabalhar os critérios" para a constituição, fusão e desagregação de freguesias, o porta-voz da plataforma diz que "agora e mais do que nunca" é necessário que a Anafre se mobilize junto do Governo.

Filipe Gonçalves lembrou que a posição da Plataforma é que "não se mexa" nas agregações que estão a funcionar e onde as populações estão satisfeitas, e que se revejam as situações em que as pessoas estão descontentes e existam deliberações locais aprovadas.

A Plataforma Nacional Recuperar Freguesias envolve 31 movimentos cívicos de todo o país, representando 31 uniões de freguesias.

Os distritos de Faro, Lisboa e Santarém têm um movimento cívico cada, Viana do Castelo e Aveiro têm dois cada, Porto tem 10 e Braga tem 14.

Na sequência da reforma de 2013, sob a responsabilidade do então ministro social-democrata Miguel Relvas, as 4.259 freguesias existentes passaram para 3.092 (na ilha açoriana do Corvo a freguesia é assumida pelo município).

A descentralização de competências, a autonomia do poder local, as finanças locais, a reorganização administrativa e o estatuto do eleito local são os principais temas do congresso das freguesias.