PM diz que tem mais condições de governabilidade

O primeiro-ministro diz que tem agora ainda mais condições de governabilidade do que na anterior legislatura e garante que o "o ajustamento tático" dos partidos não é sinónimo de crise política. Resposta de António Costa aos avisos do Presidente da República, que alertou para uma crescente instabilidade no parlamento. Declarações depois de um encontro com o primeiro ministro sueco, um dos principais defensores dos cortes no orçamento europeu.