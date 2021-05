PM reitera objetivo de vacinar 70 por cento da população adulta até final do verão

António Costa reitera o objetivo de o país ter 70 por cento da população vacinada até ao final do Verão. Numa conferência no âmbito da Presidência portuguesa da União Europeia no Parlamento, o primeiro-ministro congratulou-se com a liderança da Europa no esforço de exportação de vacinas.