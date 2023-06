PM sublinha importância do PE para o dia-a-dia dos portugueses e aponta às eleições de 2024

António Costa recebeu esta quinta-feira em São Bento a presidente do PE, Roberta Metsola, com quem discutiu "os principais temas da agenda da União Europeia (UE)".

"É muito importante sentir a proximidade das instituições europeias aos cidadãos e esta visita de Metsola a Portugal é um sinal disso mesmo", destacou o chefe do governo português numa mensagem através da rede social Twitter.

O governante frisou também que o PE "está no centro da democracia europeia" e "tem um papel determinante em decisões importantes para o quotidiano de todos os portugueses".

"Em junho de 2024, nas eleições europeias, todos teremos a oportunidade de nos pronunciarmos sobre a Europa que queremos", vincou ainda.

Também através do Twitter, numa mensagem em português, Roberta Metsola agradeceu a António Costa o "acolhimento tão caloroso na incrível Lisboa".

Metsola acrescentou que discutiu com o primeiro-ministro português "os próximos passos na área das migrações e soluções para desafios socioeconómicos antes do Conselho Europeu da semana que vem", agradecendo ainda o "papel de Portugal" no apoio europeu à Ucrânia.

Roberta Metsola discursa hoje, no segundo e último dia da sua visita oficial a Portugal, na Assembleia da República, participando em seguida no debate no plenário.

No país a convite do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, a responsável do PE será a primeira presidente de uma instituição europeia a participar num debate parlamentar em Portugal.

O Conselho de Estado reúne-se no Palácio de Belém para analisar as "perspetivas sobre a atualidade da Europa", com a participação da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, como convidada.

Esta reunião do órgão político de consulta do Presidente da República acontece a cerca de um ano das próximas eleições europeias, que estão marcadas para entre 06 e 09 de junho de 2024.

É a 29.ª reunião do Conselho de Estado convocada por Marcelo Rebelo de Sousa desde que assumiu as funções de Presidente da República, em março de 2016, e a terceira seguida dedicada a temas europeus.