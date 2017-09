PNR propõe aproveitar património abandonado para acolher sem-abrigo

"Nós temos reparado que o património está assim um bocadinho abandonado, há várias instituições que estão postas de lado".



Instituições essas que "poderiam ser aproveitadas até para os sem abrigo, deixar de ver como se tem visto, filas de pessoas para irem comer a sua sande e a sua tigela de sopa," propôs a candidata.



"É muito bonito ter os turistas sim, na baixa, mas depois também vemos essa parte do Porto, que é muito triste", acrescentou, referindo que apesar das casas e instituições de apoio aos sem-abrigo, "continuamos a vê-los na rua".



"Quando se diz 'fazer das tripas coração' é fazer o máximo de nós para podermos dar dignidade aos nossos portuenses", defendeu Sandra Martins.



O Porto é a segunda maior cidade do país e o quarto maior município, com mais de 214 mil habitantes.



À presidência da Câmara da invicta concorrem ao todo nove candidatos que estiveram esta noite, pela primeira vez, frente a frente na Alfândega do Porto.



Durante hora e meia discutiram os problemas da autarquia e o futuro da cidade.