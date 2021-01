Poiares Maduro. António Costa "demonstra pouco espírito democrático"

"É algo que demonstra pouco espírito democrático por parte do primeiro-ministro e pouca capacidade de conseguir conviver com a divergência e com a crítica", acrescentou o eurodeputado.



A par dos seus colegas de partido e de bancada, Paulo Rangel e Ricardo Batista Leite, Poiares Maduro foi acusado por António Costa esta tarde de estar envolvido numa "campanha para denegrir a imagem externa" do país durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).



Em causa a contestação ao processo de nomeação do procurador José Guerra para a Procuradoria Europeia, ferido por lapsos curriculares, que tem vindo a merecer críticas e que levou o grupo do Partido Popular Europeu (PPE) no Parlamento Europeu a enviar esta quinta-feira uma carta à presidente da Comissão Europeia, exortando Von der Leyen a intervir.



Poiares Maduro afirmou desconhecer tal iniciativa. E desmentiu ainda António Costa quanto ao processo de nomeação do procurador europeu.



"Ao contrário do que disse o primeiro-ministro, a nomeação não compete ao Governo português, compete ao Conselho" da União Europeia, afirmou, frisando que este é um dos pontos "claros" do processo.



Outro ponto "claro", "o Conselho basearia essa nomeação em princípio numa posição do Comité Independente Europeu que avalia os candidatos", afirmou o jurista. O Conselho pronuncia-se com base em três nomes indicados pelos estados-membros, sem qualquer hierarquia, acrescentou.



A controvérsia reside noutra parte do regulamento, referiu Poiares Maduro, de acordo com a qual "o Conselho não estava vinculado" à posição do Comité Independente.



De acordo com a interpretação da "maioria dos juristas", o Conselho só poderia contudo altera-la se "apresentasse razões muito significativas, muito relevantes".



"Se não fosse assim estava-se a renacionalizar o processo e isso era claramente o que o regulamento não pretendia", interpretou o eurodeputado.



Poiares Maduro lembra que o mecanismo europeu descrito prevê preservar a independência de um organismo composto por procuradores que irão "investigar casos que são relevantes a nível dos seus Estados-membros.



"Não se quer que eles dependam dos Governos nacionais", frisou.



No caso de José Guerra, "o Conselho aceitou os argumentos apresentados pelo Governo português", explicou Poiares Maduro, lamentando que este último tenha recorrido com base em "argumentos falsos", algo que "não podia fazer" e que acabou por "viciar" a decisão do Conselho.



"A forma como o processo decorreu cria o risco de que a escolha possa ter sido política", sublinhou ainda o eurodeputado, algo que "claramente" o regulamento impede.



"A escolha tinha de ser baseada no mérito e na independência", afirmou o social-democrata.



O eurodeputado social-democrata gostaria ainda de ver a ministra da Justiça a assumir as suas responsabilidades no caso, deixando na antena da RTP um apelo a Francisca Van Dunem a tornar público os documentos que justificam a posição oficial do Governo português e que Van Dunem tem afirmado tratar-se de um "documento interno".



Poiares Maduro considera que, apesar de tudo, dificilmente a nomeação de José Guerra poderá ser posta em causa, uma vez que a Procuradoria Europeia já está a tomar decisões e a contestação ao procurador português poderia causar problemas ao funcionamento do organismo.