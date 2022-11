Poiares Maduro coordena revisão constitucional do PSD com direção do partido e bancada

O antigo ministro Adjunto de Pedro Passos Coelho foi um dos principais apoiantes de Jorge Moreira da Silva, adversário derrotado do atual presidente do PSD Luís Montenegro nas diretas de maio, e, antes, tinha estado no núcleo duro da campanha de Paulo Rangel contra Rui Rio.

O PSD vai reunir o Conselho Nacional na próxima semana com a revisão constitucional na agenda da reunião, depois de o processo de revisão ordinário da Constituição ter sido desencadeado com a entrega de um projeto do Chega.

De acordo com uma convocatória publicada no Povo Livre, órgão oficial do partido, o Conselho Nacional vai reunir-se de forma extraordinária em 10 de novembro, em Lisboa.

Na agenda da reunião estão a "análise da situação política" e, como segundo ponto, "projeto de revisão constitucional".

O Chega entregou no parlamento um projeto de revisão constitucional que foi admitido em 12 de outubro, com uma observação do presidente da Assembleia da República: "A remeter à Comissão Eventual a constituir para o efeito".

Segundo a Constituição da República, "apresentado um projeto de revisão constitucional, quaisquer outros terão de ser apresentados no prazo de trinta dias".