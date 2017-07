Polémica à volta das mudanças no Governo

O primeiro-ministro aproveitou a remodelação que resolveu fazer para efetuar mexidas em cinco ministérios e criar uma nova secretaria de Estado, da Habitação, que terá como titular a arquiteta Ana Pinho.



Ao todo, no Palácio de Belém, vão tomar posse oito secretários de Estado. Além da nova secretária de Estado da Habitação, com gabinete no Ministério do Ambiente, entram para o executivo Ana Paula Zacarias (Assuntos Europeus), Eurico Brilhante Dias (Internacionalização), Tiago Antunes (Presidência do Conselho de Ministros), Maria de Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público), António Mendonça Mendes (Assuntos Fiscais), Ana Teresa Lehmann (Indústria) e Miguel João de Freitas (Florestas e Desenvolvimento Rural), como conta a jornalista Olívia Santos.



Do lado de quem sai há dois nomes que não faziam parte do projeto inicial, como revela Maria Flor Pedroso.



Margarida Marques e Amândio Torres, as duas surpresas entre os nomes de quem sai do Governo.O Presidente da República dá posse a oito novos secretários de Estado naquela que é a maior mudança no executivo de António Costa desde que tomou posse, em 26 de novembro de 2015.Para Raul Vaz, comentador de política da Antena 1, o secretário de Estado das Florestas pode ser a primeira vítima dos incêndios.Quanto à saída de Margarida Marques fica por explicar e constitui o facto mais surpreendente desta remodelaçãoAs nomeações e respetivas exonerações foram divulgadas na quinta-feira no portal da Presidência da República após a reunião semanal do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, com o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio de Belém.