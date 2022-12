Polémica com Alexandra Reis revelou falta de liderança política

Foto: DR

A cientista política Paula do Espírito Santo, do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, criticou a forma como o Governo anunciou a demissão de Alexandra Reis e a falta de liderança política que houve neste caso, quer da parte do ministro que tutela a TAP, quer do ministro das Finanças.