Polémica Costa contra Costa. Ventura lamenta falta de apoio do PSD

O líder do Chega voltou a lamentar a falta de apoio do PSD à proposta de uma comissão de inquérito parlamentar sobre as suspeitas lançadas pelo ex-governador do Banco de Portugal sobre alegado favorecimento de António Costa à empresária angolana Isabel dos Santos.



Num jantar comemorativo do 25 de novembro, André Ventura afirmou que a luta hoje é diferente da luta de 1975 e que o combate não é contra o PCP, mas sim contra o PS que se "infiltra" no Estado.