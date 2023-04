Polémica João Galamba. Ex-adjunto divulga nova troca de mensagens

O ministro questiona Frederico Pinheiro sobre as anotações que tinha e que supostamente não revelou.



O ex-adjunto responde que essas notas eram as mesmas que já havia referido numa reunião que decorreu no dia 5 de abril, onde também esteve João Galamba e que todos decidiram não as revelar.



Nessa troca de mensagens, Frederico Pinheiro sugere ainda ao ministro que reavalie a decisão de não mostrar essas anotações porque, se fosse chamado à Comissão de Inquérito, teria de as revelar.



E agora promete contar tudo no Parlamento.