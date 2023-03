Polémica na TAP. Costa diz que Medina não teve intervenção no processo

Um dia após ser conhecido o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, o chefe de Governo defendeu que as demissões na administração da TAP eram a única solução.Realça, ainda assim, que, deixando elogios aos membros da Administração da TAP que foram exonerados pelo Governo."Isto em nada retira o reconhecimento (...) de que os resultados da execução do plano de reestruturação têm sido positivos. Isso é algo que fica a crédito desta administração e da CEO da TAP", salientou o primeiro-ministro.na sequência da indemnização a Alexandra Reis.Sobre a possibilidade de um processo em tribunal por parte dos administradores exonerados, António Costa sublinhou que "qualquer ato do Estado é questionável em tribunal".

Resposta ao Governo regional



Ainda sobre as críticas por parte do Governo regional dos Açores, António Costa diz que há "um equívoco" e queEm resposta aos jornalistas,O presidente do Governo regional "compreendeu a opção" mas também "lamentou a opção", uma vez que que preferia continuar a contar com Luís Rodrigues, que passa da presidência da SATA para a liderança da TAP.