Polémicas TAP. PAN considera que constante "banalização" está a "enfraquecer a democracia"

Inês Sousa Real, deputada do PAN, diz compreender a posição de Marcelo quando diz que "não faz sentido", neste momento, falar em dissolução da AR. A deputada diz, no entanto, não ter dúvidas de que "se não tivéssemos estado há tão pouco tempo em eleições, este caso que veio a público da TAP seria um caso que levaria a uma queda do Governo com toda a fundamentação".