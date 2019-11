Polícias em protesto. Eduardo Cabrita diz que Governo "valoriza o diálogo social"

"O Governo valoriza o diálogo social", garantiu o ministro, acrescentando que "as forças de segurança são essenciais para garantir que Portugal mantém aquilo de que nos orgulhamos: a caracterização como um dos países mais seguros do mundo".



"Devemo-lo ao trabalho dos homens e mulheres que servem Portugal nas forças de segurança", frisou.



"Aquilo que iremos fazer é dar continuidade a um trabalho intenso, exigente, adequado àquilo que são as restrições e as dificuldades", concluiu Eduardo Cabrita.