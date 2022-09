Portas revogável. Passos Coelho tentou bloco central com PS

Pedro Passos Coelho revelou hoje que durante a chamada crise do irrevogável, quando Paulo Portas ameaçou sair do governo, tentou um acordo com o então líder do PS, António José Seguro. O objectivo passaria por um governo de bloco central, entre PSD e PS, para terminar o programa de ajustamento negociado com a Troika. Mas afinal era revogável e Paulo Portas aceita o cargo de vice-primeiro-ministro.