Porto. Poiares Maduro pede cartões vermelhos para os autarcas do PS e Governo

Lusa

O candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto, Vladimiro Feliz, contou com o apoio na rua de Poiares Maduro. O ex-ministro de Passos Coelho pede cartões vermelhos para os autarcas do PS e para o Governo que acusa de fazer uma política arrogante.