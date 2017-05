Portugal deve travar saídas e incrementar entradas

Esta a conclusão da investigação universitária "Migrações e sustentabilidade demográfica".



O estudo encomendado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos olha para a população e a economia do país testando vários cenários num período que vai até 2060, como conta a jornalista Sandra Henriques.



Mais cedo ou mais tarde a população portuguesa vai deixar de conseguir alimentar a economia isto porque passa a haver mais postos de trabalho para preencher do que pessoas para os ocupar.



Para combater este problema o estudo defende uma diminuição do número de portugueses a emigrar e um aumento do número de estrangeiros a entrar no país.