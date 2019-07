Portugal e Espanha em sintonia na mudança da política europeia de acolhimento de migrantes

Reuters

Portugal e Espanha estão em sintonia e dizem ser preciso mudar a política europeia de acolhimento de migrantes. Para Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, depois de um encontro com o ministro do Interior espanhol em Valença, elogiou o papel espanhol no resgate de migrantes.



Eduardo Cabrita disse esperar que com o novo chefe da diplomacia europeia, o espanhol José Borrel, mude a política de acolhimento de migrantes da União Europeia.