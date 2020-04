Portugal não vai viver em estado de emergência até à vacina, diz António Costa

O primeiro-ministro visitou esta manhã uma fábrica em Paços de Ferreira que reconverteu a produção de roupa para máscaras.



Para o levantamento de restrições em maio, é fundamental que haja máscaras suficientes no mercado, sublinha António Costa:



O primeiro-ministro não confirma a reabertura da escola para os 11º e 12º anos dia 18 de maio.



Só quinta-feira vai ser divulgado o calendário da reabertura progressiva, após reunião com o Infarmed, a Concertação Social e o Presidente da República.



Se as coisas começarem a correr mal o Governo não hesitará em dar um passo atrás, refere António Costa.