Portugal pronto para vacinar a partir de 27

Esta quinta-feira, após uma reunião com responsáveis do planeamento da vacinação, Marta Temido declarou que a Agência Europeia do Medicamento poderá emitir no início da próxima semana a autorização condicional de introdução no mercado e que as primeiras doses de vacina poderão chegar a Portugal no dia 26.



O lote inicial de 313 mil doses começará a ser administrado em primeiro lugar aos profissionais de saúde.