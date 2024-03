Portugal tem esta quinta-feira dois primeiros-ministros em Bruxelas

Foto: Reuters

António Costa, como primeiro-ministro em funções, participa na reunião do Conselho Europeu e Luís Montenegro, como primeiro-ministro indigitado, também se desloca à capital belga para se reunir com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Um encontro que acontece, Andrea Neves, antes de o presidente do PSD seguir para a reunião do Partido Popular Europeu.