Portugal volta a financiar-se a juros ainda mais negativos

Reuters

Foram colocados no mercado títulos de três e 11 meses com taxas de juro ainda mais negativas do que em anteriores emissões.



A procura foi muito superior à oferta, em ambos os prazos.



João Queiroz, analista do Banco Carregosa, sublinha que este cenário favorável ao financiamento do Estado está a consolidar-se.



Segundo a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, na dívida a 11 meses, foram colocados 750 milhões de euros à taxa de juro média de -0,291 por cento.



A três meses foram colocados 250 milhões de euros à taxa média de -0,348 por cento.