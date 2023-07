"Portugueses são muito sensíveis à transparência e à corrupção", assinala Marcelo

Esta segunda-feira, a partir de Vilnius, onde vai participar na cimeira da NATO, António Costa não quis abordar o tema da demissão do secretário de Estado da Defesa na última sexta-feira. Em resposta aos jornalistas, vincou que o assunto está agora "confiado à justiça" e que se deve “deixar a justiça trabalhar”.

Em declarações aos jornalistas após uma iniciativa no âmbito do "Pacto Mais e Melhores Empregos para os Jovens", que decorreu no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, o chefe de Estado não quis abordar diretamente o processo que envolve o ex-secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira.Na última sexta-feira, o governante foi exonerado e constituído arguido no âmbito do processo “Tempestade Perfeita” por suspeitas de corrupção, tendo sido realizadas buscas no Ministério da Defesa.“Não é possível separar a visão da inflação, situação económica e situação social, da ideia que os portugueses têm sobre o uso de dinheiros públicos”, acrescentou.Questionado sobre se as declarações do primeiro-ministro procuraram desvalorizar este tema, Marcelo Rebelo de Sousa foi perentório:considerou quando questionado sobre as declarações do primeiro-ministro.Sobre o caso em concreto, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que, afirmou o presidente da República.No último sábado, antes de uma reunião informal do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro não quis comentar a exoneração de Marco Capitão Ferreira e considerou que os portugueses têm outras preocupações., afirmou António Costa.O chefe de Governo disse ainda que





