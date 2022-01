Pós-debate. António Costa ataca ideias deixadas por Rui Rio e pede maioria

"Ficou claro que o Partido Socialista tem não só um programa como um orçamento pronto a aplica que se traduz em imediatos benefícios para a vida dos portugueses", referiu António Costa, elecando várias promessas.



"Ficaram ainda claras duas premissas muito perigosas que o PSD tem no seu programa", acrescentou Costa.



"Uma relativamente à saúde pública, a ideia de que SNS deixe de ser totalmente gratuito e que a classe média passe a pagar o acesso ao SNS", algo que considerou "não aceitável"



Já sobre a segunda proposta atribuída aos social-democratas pelo secretário-geral socialista, "a tentativa do PSD de controlar politicamente o Conselho Superior do Ministério Público, sabendo que estamos a condicionar a autonomia dos magistrados é altamente perigosa e deve ser devidamente rejeitada".



Em última nota, "ficou patente que toda a estratégia económica do PSD assenta numa falácia, num jogo de números".



O primeiro-ministro cessante voltou a pedir a maioria para si e para o seu partido, defendendo a necessidade de um "estado de direito forte", e desenhando um cenário de atraso para o país caso vença o PSD as eleições.