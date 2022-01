Pós-debate. "Não se entende como pode haver estabilidade com PS", diz Rui Rio

"Só clarificou que se ganhar as eleições fica tentando fazer um acordo que não se percebe qual é", já que, com o Partido Comunista e o Bloco de esquerda, "para aquele orçamento 2022 que ele exibe, já sabe que votam contra".



"Se lhes vai dar aquilo que antes não deu escusávamos de ter a crise política porque o orçamento já tinha passado", concluiu. "Não se entende muito bem como pode haver estabilidade com o Partido Socialista" rematou Rui Rio.



Mais do que propostas, António Costa "veio agitar dois papões".



"Um papão é que eu vou por a classe média a pgara o Serviço Nacional de Saúde". Algo que, frisou "não está escrito em nenhum lado, eu nunca disse isso e o PSD é por natureza um grande defensor da classe média".



"O outro papão que é uma coisa também surrealista é dizer que o PSD quer por os políticos a controlar a Justiça".



Rui Rio considerou tal ideia "abstrusa", tal como a da classe média pagar o SNS. "Não tem cabimento nenhum".



O líder do PSD repetiu a vontade de se coligar com o CDS e a IL para atingir 116 deputados se tal for necessário e, caso tal não seja possível, voltou a exigir "disponibilidade" ao PS, se este for derrotado, "em contribuir para a governabilidade negociando com o PSD".



"E assumo o contrário", sublinhou, caso o PSD seja derrotado.



António Costa atira-se assim para uma "instabilidade enorme" caso ganhe as eleições, vaticinou o líder social-democrata. "Não vejo como é que ele ou eu possamos ganhar as eleições com maioria absoluta", sublinhou.



Sobre as propostas debatidas, Rui Rio prometeu não "descontrolar as contas públicas" as quais "têm de caminhar para o equilíbrio", sem agravar impostos nem o défice nem a despesa pública.



Quanto aos seus cenários macro-económicos, "se a Economia andar melhor tudo pode ser melhor, se andar pior não posso dar tanto", garantiu, lembrando que "Portugal é um país extremamente endividado".