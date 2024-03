Pós-legislativas. Partidos com assento parlamentar começam a ser ouvidos em Belém

O objetivo de Marcelo Rebelo de Sousa é ouvir todos os partidos e coligações que estarão representados na Assembleia da República, tendo em conta os resultados provisórios anunciados pelo Ministério da Administração Interna e sem prejuízo dos círculos que ainda falta apurar.

, coligação que juntou o PSD, o CDS-PP e PPM.

De acordo com os resultados provisórios, a AD, que concorreu no continente e nos Açores, obteve 1.757.879 votos, 28,63 por cento do total, e elegeu 76 deputados.Somando a estes resultados os três eleitos e 52.992 votos obtidos na Madeira por PSD e CDS-PP, que concorreram juntos nesta região, sem o PPM, dá um total de 1.810.871 votos, 29,49 por cento do total, e 79 mandatos – 77 do PSD e 2 do CDS-PP.