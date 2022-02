Pós-legislativas. Presidente da República recebe partidos em Belém

Esta terça-feira serão recebidos em Belém o Livre, o PAN, o Bloco de Esquerda e o PCP. Na quarta-feira o presidente da República recebe a Iniciativa Liberal, o Chega, o PSD e o PS.

O PS venceu as eleições legislativas com maioria absoluta, obtendo 41,7 por cento dos votos e 117 dos 230 deputados em território nacional. Nestas eleições, o Chega tornou-se a terceira força política e CDS-PP e PEV perderam representação parlamentar.

O artigo 187.ª da Constituição da República Portuguesa estabelece que "o primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais".Após as legislativas de 6 de outubro de 2019, Marcelo Rebelo de Sousa auscultou todos os então dez partidos com representação parlamentar na terça-feira seguinte. Na noite desse mesmo dia, indigitou como primeiro-ministro António Costa.Nas legislativas de domingo,, com os quais elegeu 71 deputados, alcançando um total de 76 com os cinco mandatos eleitos em coligações com o CDS-PP na Madeira e CDS-PP e PPM nos Açores.O Bloco de Esquerda foi quinto, com 4,5 por cento dos votos, e elegeu cinco deputados, tornando-se a sexta força, atrás da CDU, que com 4,4 por cento conseguiu seis eleitos: todos do PCP.

O PAN, com 1,5 por cento, passou a ter apenas um eleito, ao passo que o Livre, com 1,3 por cento, elegeu uma deputada. O CDS-PP obteve 1,6 por cento dos votos e, pela primeira vez desde o 25 de Abril de 1974, ficou arredado da Assembleia da República.