PPM/Açores disponível para entendimento de centro-direita que derrote PS

Lusa28 Out, 2018, 16:32 | Política

"Considero que é fundamental que as forças políticas de centro-direita, nomeadamente o PSD, CDS e PPM, consigam criar uma plataforma, juntamente com muita gente da sociedade civil, que está disponível para promover uma mudança política", disse o parlamentar.

Paulo Estêvão falava em Vila Franca do Campo, ilha de São Miguel, e comentava a intervenção do novo presidente do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, que hoje encerrou o XXIII congresso regional social-democrata.

"O PPM partilha muitas das preocupações" do PSD, em áreas como educação, saúde e transportes, e Gaudêncio, diz o deputado monárquico, "tem todas as condições para liderar" um projeto de mudança de governação nos Açores já nas regionais de 2020.

O XXIII congresso do PSD/Açores terminou hoje com a presença do líder nacional do partido, Rui Rio.