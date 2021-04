PR escusa-se a comentar a Operação Marquês para enaltecer o que significa a justiça a funcionar

"Tudo o que significa justiça a funcionar, é bom", diz, lembrando que a justiça é "peça fundamental" do Estado.



Sobre as posições assumidas pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça e da antiga PGR Joana Marques Vidal, o Presidente optou igualmente por não comentar, dizendo que as intervenções de atuais e ex responsáveis da justiça se pautam por uma "preocupação para a justiça melhorar em qualidade e celeridade".