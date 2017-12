PR não se pronuncia para já sobre financiamento dos partidos

RTP27 Dez, 2017, 13:27 / atualizado em 27 Dez, 2017, 13:53 | Política

Marcelo Rebelo de Sousa fez saber esta quarta-feira que vai esperar oito dias para “se pronunciar” sobre as alterações à lei do financiamento dos partidos, aprovadas na Assembleia da República no dia 21 de dezembro pelo PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e PEV. Só o CDS e o PAN votaram contra.



O Presidente da República dá assim oito dias aos deputados para poderem ser eles a agir em relação a um diploma que está a levantar muita polémica.



Numa nota publicada no site oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa justifica-se com uma norma da Constituição para evitar pronunciar-se já sobre a lei.



"Trata-se, portanto de uma Lei Orgânica, ou seja, de um diploma sobre o qual o Presidente da República não se pode pronunciar antes de decorridos oito dias após a sua receção, nos termos do Artigo 278.º, n.º 7, da Constituição da República".



Na mesma nota, o chefe de Estado refere ainda que "como previsto no mesmo artigo, durante este período de oito dias e após a notificação pelo Presidente da Assembleia da República, têm o Primeiro-Ministro e um quinto dos Deputados em funções, o direito de requerer a fiscalização preventiva da constitucionalidade do decreto.

CDS apela ao veto

A presidente do CDS-PP apelou esta quarta-feira ao veto do Presidente da República por causa das recentes alterações à lei de financiamento dos partidos e prometeu que o seu partido vai tentar também a sua revogação.



"Fizemos o que estava ao nosso alcance para impedir a aprovação destas normas. Por nos parecerem de tal forma graves, votámos mesmo contra todo o diploma. No parlamento, continuaremos a batalhar e proporemos a revogação destas disposições", disse Assunção Cristas aos jornalistas.



A líder democrata cristã dirigiu-se ainda a Marcelo Rebelo de Sousa, e aos "seus poderes constitucionais", para pedir o veto do diploma, "devolvendo-o ao parlamento, na esperança de que os restantes partidos possam rever as suas posições".

A necessidade de alteração à legislação surgiu depois de o presidente do Tribunal Constitucional ter pedido ao Parlamento que implementasse alterações ao modelo de fiscalização.

A nova lei do financiamento partidário foi aprovada no Parlamento a 21 de dezembro, tendo sido preparada durante nove meses e envolta em secretismo, sem se saber que proposta fez cada partido, revela esta quarta-feira o jornal Público. Não há atas das reuniões, não há registo da audição do presidente do Tribunal Constitucional nem um único documento registado no site do Parlamento.



As reuniões foram realizadas à porta fechada e as propostas de alteração da lei foram apresentadas pelo partido A, pelo partido B e pelo partido C. O que quer dizer que nunca é identificado o autor da proposta em causa. O Público contactou os partidos para saber quem fez cada uma das propostas, mas não obteve resposta.



As alterações à lei do financiamento dos partidos põem fim, entre outras coisas, ao limite de angariação de fundos e garantem a devolução total do IVA. Alterações que mereceram o voto favorável do PS, PSD, PEV e BE e os votos contra do CDS e do PAN. Segundo o mesmo jornal, todas as reuniões do grupo de trabalho dito “informal” (mas que no site do Parlamento aparece como formal) foram conduzidas à porta fechada, sem que os jornalistas pudessem acompanhar as discussões.