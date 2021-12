Apesar das sondagens não perspectivarem um cenário de maioria absoluta, o Presidente da República quer uma solução duradoura, em vez de mini-ciclos políticos, que podem prejudicar o interesse do país, no caminho para a recuperação económica.Uma mensagem do chefe de Estado dirigida a todos os portugueses.

Sobre como Portugal tem gerido o combate à Covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa considera que a resposta á pandemia tem sido correta.