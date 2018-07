PR promulga alargamento da vigência de alguns benefícios fiscais

Lusa23 Jul, 2018, 21:06 | Política

"O Presidente da República promulgou hoje o diploma da Assembleia da República que prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais, alterando o Estatuto dos Benefícios Fiscais [EBF]", lê-se na informação disponibilizada na página da Assembleia da República.

Em 29 de junho, o parlamento aprovou, em votação final global, uma proposta de lei do Governo que prorroga provisoriamente a vigência de 15 benefícios fiscais até à avaliação definitiva por um grupo de trabalho, cuja criação tinha sido anunciada a 22 de março pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

A bancada do PS foi a única a votar a favor, enquanto PSD e CDS-PP se abstiveram e BE, PCP, PEV e PAN votaram contra a medida.

Da autoria do BE e acompanhada pelos deputados do PS e do PCP, a proposta exclui o benefício fiscal à criação de postos de trabalho da lista dos benefícios fiscais que o Governo pretende prorrogar temporariamente até avaliação definitiva pelo grupo de trabalho criado para o efeito.

Chumbada foi a proposta do BE e do PCP de eliminação dos benefícios fiscais financeiros referentes à isenção de impostos sobre juros de empréstimos concedidos pela banca estrangeira à banca portuguesa, previstos nos artigos 30.º e 31.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.