PR reúne-se com primeiro-ministro ao almoço para discutir futuro de Centeno

No meio da pandemia, uma crise política. O Presidente da República vai almoçar em privado, daqui a pouco, com o Primeiro-Ministro, para discutir o futuro do ministro das Finanças no governo. Mário Centeno ficou em cheque após o caso da transferência dos 850 milhões para o Novo Banco, tendo visto ontem o chefe de estado a elogiar apenas o primeiro-ministro e o líder da oposição a sugerir que devia ser demitido.