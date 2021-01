Presidenciais 2021. Candidata do Bloco de Esquerda reforça importância dos cuidados primários

A coordenadora do Bloco, Catarina Martins, reuniu-se esta manhã, em Olhão, com a direção do Centro de Saúde de Olhão, e reforça que é urgente e essencial que o SNS no Algarve também seja reforçado.