Presidenciais. As palavras de Costa sobre Marcelo e o avanço de Ana Gomes

Marcelo Rebelo de Sousa disse que as presidenciais não são a prioridade dos portugueses de momento. O Presidente voltou a não comentar as palavras do primeiro-ministro, que deu como certa a sua reeleição. Já Ana Gomes considerou as palavras de Costa "lamentáveis e deprimentes" e admitiu avançar para Belém.