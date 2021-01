Presidenciais. Candidatos satisfeitos com decorrer da eleição

Os candidatos votaram e mostraram-se satisfeitos com a organização do ato eleitoral em tempo de pandemia. João Ferreira e André Ventura exerceram o direito de voto em Lisboa. Ana Gomes em Cascais, Tiago Mayan no Porto, Marisa Matias em Coimbra, Vitorino Silva em Rans e Marcelo Rebelo de Sousa em Celorico de Basto.