Presidenciais. CDS aprova a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa

Fonte do CDS revelou à RTP, que votaram a favor votaram 153 conselheiros e 34 votaram contra, sendo que 28 abstiveram-se.







O partido acabou por aceitar a proposta do líder, Francisco Rodrigues dos Santos tinha defendido o apoio a Marcelo contra o que considera ser a ameaça da candidatura de André Ventura.



Uma opinião que não foi consensual com alguns dirigentes do CDS a considerar que Marcelo Rebelo de Sousa foi o grande apoio do Governo de António Costa nos últimos anos.





A reunião do Conselho Nacional centrista, fechada à comunicação social e que começou com cerca de duas horas de atraso, contou com cerca de 200 participantes e decorreu através de videoconferência, devido à pandemia de Covid-19.



Os conselheiros estiveram reunidos desde cerca das 11h00 e apenas às 20h00 chegaram a uma decisão, depois de várias horas de intervenções e de uma votação em que foi registado, um a um, o voto dos participantes.



Nas últimas eleições presidenciais, em 2016, o CDS já tinha apoiado Marcelo Rebelo de Sousa.







(em atualização)