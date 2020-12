Presidenciais. CDS-PP decide sábado eventual apoio a Marcelo

O CDS-PP vai reunir o Conselho Nacional no próximo sábado para tomar uma posição sobre as eleições presidenciais. A decisão foi tomada após o anúncio da recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Nas presidenciais de 2016, o atual presidente contou com o apoio do CDS-PP.