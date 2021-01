Presidenciais. João Ferreira à Antena1: pulverização de opções à esquerda abre porta a uma segunda volta

Uma candidatura única de esquerda não faz sentido, não desiste dos seus valores e quanto mais dispersos os votos forem, mais hipóteses há de haver uma segunda volta nestas presidenciais.João Ferreira diz que “por princípio” este governo deve levar a legislatura até ao fim, mas a estabilidade política vai depender da estabilidade económica e social que o governo conseguir fomentar.O candidato apoiado pelo PCP e pelo PEV não considera que este momento eleitoral seja um ensaio para a liderança do PCP, sublinha que esta candidatura é única porque não termina no dia 24, explica que a campanha foi adaptada às circunstâncias e que está fora de questão não fazer o contacto com os eleitores, mesmo com restrições. Lamenta que outros candidatos não valorizem desta forma esta campanha.Entrevista conduzida pela editora de política da Antena1, Natália Carvalho.