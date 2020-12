Presidenciais. Marcelo espera segundo mandato mais difícil mas sem crise política em 2021

", declarou o chefe de Estado e candidato presidencial, em entrevista à TVI, referindo queMarcelo Rebelo de Sousa argumentou que, "", realçando que "esse é um fator que está a agravado".. Ora, o sistema político, quando eu entrei, tinha um fator de stresse, que eram dois hemisférios que não se podiam ver um ao outro, ambos achavam que tinham legitimidade para governar o país. Agora é mais do que isso: os hemisférios existem, só que dentro dos hemisférios há mais parceiros, há mais protagonistas, há mais pulverização", acrescentou.Segundo o Presidente recandidato, "portanto,".





Justificação para rejeitar uma crise







Questionado se lhe passa pela cabeça a possibilidade de no próximo ano haver eleições legislativas antecipadas, respondeu: "Não, isso não passa".Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que o Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado, que no primeiro semestre Portugal terá a presidência da União Europeia e que depois haverá eleições autárquicas."E logo a seguir há o debate interno nos partidos pelo termo do mandato de muitas lideranças. O que significa que não é desejável e não é previsível nenhuma crise em 2021 - política, as outras já existem", concluiu.





Sim ou não ao Chega







Nesta entrevista, conduzida pelo diretor de informação da TVI, Anselmo Crespo, o Presidente da República reiterou que não vê constitucionalmente como vetar uma eventual futura solução governativa com o apoio do Chega.", justificou.Em seguida, perguntou: "Imagine que o candidato deputado André Ventura é eleito Presidente da República. Não lhe dão posse? Imagine que amanhã esse partido obtém maioria absoluta. Não pode formar Governo? Já viu bem onde é que se entrava?"Quanto à facilidade em se formar uma maioria de direita sem o Chega, respondeu: "Isso já não é um problema para mim. Isso é um problema para os líderes partidários, e sobretudo para o eleitorado"."Eu também já fui líder partidário. Se me perguntassem com quem é que eu queria fazer Governo, era: com o PSD. E a não ser com o PSD? Com o CDS. Ponto final, parágrafo", apontou.Contudo, interrogado depois se estava a dizer que não faria um Governo com o Chega, Marcelo Rebelo de Sousa falou apenas no passado: "Na altura não havia Chega, mas era assim que eu fazia, como líder partidário. Hoje não sou líder partidário, sou Presidente da República".Relativamente a eventuais problemas de constitucionalidade nas posições que o Chega tem assumido, o chefe de Estado e candidato presidencial remeteu essa questão para o Tribunal Constitucional."É o Tribunal Constitucional que tem de ver, ele é que tem de julgar. O processo hoje é muito claro: o Ministério Público pede, Tribunal Constitucional decide", disse.