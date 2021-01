Presidenciais: PSD disponível para analisar eventual pedido de adiamento das eleições

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O presidente do PSD afirmou-se disponível para analisar a possibilidade de as eleições presidenciais serem adiadas se houver pedidos de candidatos nesse sentido e caso exista no parlamento "consenso e bom senso" para ultrapassar obstáculos constitucionais.