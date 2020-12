Presidenciais. RTP vai realizar seis debates e seis entrevistas

Começam na próxima segunda-feira as entrevistas aos candidatos às eleições presidenciais, na RTP1 e na RTP3. Para janeiro estão marcados os debates que, na RTP, começam com o frente-a-frente entre Marcelo Rebelo de Sousa e Marisa Matias e que vão terminar com o debate que junta todos os candidatos, no dia 12 de janeiro.