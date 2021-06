Presidente abre comemorações do 10 de junho na Madeira

Marcelo Rebelo de Sousa elogia o mérito excecional do Regimento de Guarnição n.º 3 do Funchal. O Presidente da República assistiu à iniciativa "Alista-te por um dia" para os mais novos e destacou a importância do momento para cativar mais jovens para as Forças Armadas.